Новый музей появится этим летом в археологическом парке «Аргамач» в Елецком районе. Это будет копия погребения сарматской принцессы эпохи бронзы. Несколько лет назад подобную находку обнаружили исследователи у села Ленино Липецкого района. На основе тех событий был создан этот музей – он реконструкция того мавзолея или кургана.

Парк «Аргамач» был создан в Елецком районе историками-энтузиастами. Сейчас это полноценный туристический комплекс с местами для кемпинга, гостевыми домами, юрт-отелем – одновременно парк может разместить с ночевкой 300 человек. Также есть кафе, эко-тропы, туристические маршруты, множество музеев. На базе всех этих объектов разработаны интерактивные и экскурсионные программы: «В ставке Тамерлана», «В избе однодворца», «Стоялый городок», «Жилище древних славян», познавательный квест для детей «Ключи истории».

«Природа, история, удобное расположение – с самого начала у этого места был хороший туристический потенциал. Замечательно, что его заметили такие активные липчане, которые смогли создать уникальное пространство для отдыха со смыслом. Они успешно справляются с развитием территории в плане благоустройства, пиара, а также сохраняют свою уникальную исследовательскую направленность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, каждое лето здесь организуют детский лагерь. В этом году в нем отдохнут 500 юных археологов. Также на территории проводятся недельная семейная смена, разнообразные фестивали и праздники, научные конференции и семинары. Парк является учредителем периодического научного журнала «Археологическое наследие».

Организационно и финансово парк поддерживает некоммерческие объединения историко-исследовательской направленности. Развиваться помогают гранты. В парке реализуются проекты, поддержанные грантами Фонда президентских грантов, Президентским фондом культурных инициатив, фондом История Отечества. В частности, сейчас на средства гранта «Туризм» возводится юрт-баня. Она заработает уже к концу месяца.