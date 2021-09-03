Представителей Липецкой области по достоинству оценили в Северной столице. В одном из красивейших особняков Санкт-Петербурга, доме братьев Елисеевых на Невском проспекте, накануне прошла церемония награждения победителей Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». В одной из номинаций лучшим признан выставочный проект расположенного в деревне Рязанка Чаплыгинского района музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского.

По задумке учредителей, премия призвана поддерживать интерес к истории своей Родины, к лучшим музейным мемориальным проектам и литературным произведениям, посвященным героям нашей истории и их деяниям во славу Отечества. На соискание премии, по факту уже ставшей международной, в 2020 году музеями России, Белоруссии и Казахстана было выдвинуто 57 новых экспозиций и временных выставок. Тема подвига советского народа в годы Великой Отечественной а юбилейный год Победы раскрывалась каждой четвертой из заявленных экспозиций. Тем ценнее победа липецких музейщиков в престижной номинации «Память».

В проекте «Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские» сотрудники музея емко и эмоционально рассказали о судьбе трех поколений семьи знаменитого путешественника, оказавшихся в блокадном Ленинграде. Три сына и два внука П.П. Семенова-Тян-Шанского скончались от истощения в страшную зиму 1941-1942 гг., младшие представители знаменитой фамилии с оружием в руках защищали родной город, работали в госпиталях, на предприятиях и даже в блокированном городе защитили две кандидатские и одну докторскую диссертацию. Погибая от голода, они смогли сохранить материальное и духовное наследие своего великого предка, передав следующим поколениям свидетельства жизни и деятельности известного ученого и путешественника.

По словам директора музея-усадьбы Галины Нестеровой, в условиях пандемии выставочный проект был своевременно переведен в онлайн-пространство, на площадки музея в соцсетях, что позволило познакомить с новой выставкой всех желающих. Автор идеи проекта, научный сотрудник музея Александр Богданов отметил, что выставка не состоялась без помощи Фонда сохранения наследия П.П. Семенова-Тян-Шанского, основанного наследниками нашего великого земляка. Они предоставили для выставки семейные реликвии, ставшие главным притягательным элементом экспозиции.

Выставочный проект из Рязанки несколько месяцев с успехом экспонировался в Центральном музее обороны и блокады Ленинграда, а в ближайшее время выставка откроется на новой площадке – в музее Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге. К 9 мая 2022 года запланирован ее переезд в Рязанский музей путешественников.