Ценная коллекция личных вещей внука Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского – Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского, поступила в музей-усадьбу Рязанка в Чаплыгинском районе Липецкой области. Около 2500 предметов будут представлены внимаю липчан и гостей из других регионов во время предстоящих выставочных и научных проектов.

«Мы выкупили коллекцию в частном антикварном магазине и спасли эти предметы от того, чтобы они ушли в частные руки. Тем самым коллекция бы раздробилась и была бы утеряна для научного и музейного сообщества на долгое время, если не навсегда. Финансирование на эту важную задачу выделила Липецкая область», – рассказала директор музея Галина Нестерова.

В числе музейных артефактов – ценные документы (письма, открытки, деловые бумаги), связанные с жизнью пяти поколений семьи Семёновых-Тян-Шанских на протяжении 150 лет (с первой половины XIX века до конца XX), фотографии и негативы на стекле и пленке, изображающие членов семьи Семеновых, ранее неизвестные фото населённых пунктов, входящих сейчас в состав Липецкой области, две раритетные фотокамеры и набор сменных фотографических стёкол, фляжка для пороха и другие охотничьи принадлежности, граммофонные пластинки, живописные и графические работы членов семьи Семёновых-Тян-Шанских и многое другое. Среди книг – уникальный выпуск «Краткое руководство для собирания жуков», изданное П.П. Семёновым-Тян-Шанским, редкие прижизненные издания его трудов. «Личность нашего великого земляка, учёного, государственного и общественного деятеля очень важна для Липецкой области. Петр Петрович внёс значительный вклад в развитие отечественной географии, ботаники, статистики, принимал участие в создании реформы по отмене крепостного права», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Богатейшее собрание предметов и документов, поступившее в музей-усадьбу Семенова-Тян-Шанского, имеет высокую мемориальную и научную ценность. По мнению экспертов, приобретение коллекции по объёму и глубине информации ставит Рязанку в один ряд с семейным архивом и архивом Русского географического общества. Исследователям откроется ранее неизвестная информация о членах семьи Семёновых-Тян-Шанских, жизни липецкого края со второй половины XIX до конца 30-х годов ХХ века, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.