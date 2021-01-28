С 2021 года музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского официально стал членом крупнейшего музейного сообщества страны – Союза музеев России. До этого времени только два музея в Липецкой области входили в его состав – художественный и областной краеведческий, сообщили в региональном управлении культуры и туризма.

– Вступление в это профессиональное объединение позволит музею-усадьбе П.П. Семёнова-Тян-Шанского расширить взаимодействие с коллегами в информационной, научной и музейно-просветительской сфере, поспособствует развитию и расширит горизонты возможностей, – пояснила директор музея-усадьбы Галина Нестерова.

Союз музеев России объединяет более 400 музеев из 76 субъектов РФ. Это организация, которая не только укрепляет позицию музеев в их основополагающей роли хранителей культурного наследия страны, но и активно влияет на проведение государственной политики в области поддержки и охраны культуры. Главными задачами Союза музеев России являются содействие повышению качества профессиональной деятельности его членов в сохранении и изучении Музейного фонда РФ, развития межкультурного диалога и коммуникаций.

– Для музея-усадьбы П. П. Семёнова-Тян-Шанского важно иметь возможность активного взаимодействия с крупнейшими музеями страны, быть в едином информационном и культурном поле с ними, внедрять новые тенденции в свою работу, а также открыто обсуждать вопросы музейного дела в России, – рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина.