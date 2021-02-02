Администрацией г. Липецка и творческим коллективом Городского ДК было принято решение начать в 2021 году крупные преобразования музея «Трудовой и боевой славы», расположенного на втором этаже учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Цели проекта – создать «банк» креативных идей, аккумулировать опыт работы творческих мастеров, объединить достижения и находки города и региона.

Согласно новой концепции в музейном пространстве будет уделено особое внимание организации экскурсий. Для каждой будет прописана своя сюжетная линия, а экскурсовод выступит в качестве актера моноспектакля. В массовопросветительскую работу музея будут включены праздники, интерактивные программы и утренники. Также на обновленной площадке станет возможным проведение театральных спектаклей, перформансов и концертов. По замыслу авторов, экспозиции, выставляемые в музее, будут иметь сменный характер и широкую направленность (от игрушек до робототехники).

При музее будут организованы современные любительские объединения – квиз-клуб «Прокачка», клуб «PRO-зрение», клуб театрального искусства «МТЛабиринт», event-студия «Особенности города» и другие.

Сегодня музей, в классическом его понимании и стилизации, постепенно перестает быть интересным. Помимо духовной и познавательной пищи, зритель ищет перформанс – то, что произведет на него впечатление, вызовет сильные эмоции, – рассказывает идейный вдохновитель проекта Ольга Гончарова. – Поэтому новое креативное пространство, которое мы хотим создать, будет совмещать в себе и музей, и театр. Это сочетание поможет привлечь новую аудиторию.

В ближайшее время работники музея приступят к перемещению экспозиции трудовой славы. Она станет частью обновленного музейного пространства и своеобразной «ступенью», позволяющей перейти из прошлого в будущее. Финансирование на реализацию проекта организаторы планируют получить через участие в грантовых конкурсах. Так, уже весной документы подадут на получение гранта из фонда Потанина.