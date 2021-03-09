Уроженец Иркутской области обвиняется в даче взятки липецкому полицейскому.

В январе 2021 г. за нарушение правил дорожного движения сотрудник ГИБДД остановил автомобиль под управлением уроженца Иркутской области 1973 года рождения.

Желая избежать административное наказание, водитель предложил полицейскому взятку в размере 400 рублей, демонстративно оставив их в патрульном автомобиле.

Полицейский от взятки отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК Р (мелкое взяточничество).

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор Правобережного района г. Липецка направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Разъясняем, что получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (мелкое взяточничество) наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года, сообщает прокуратура Правобережного района г. Липецка.