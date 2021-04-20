Сотрудники уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по г. Липецку совместно с полицейскими отдельного батальона патрульно-постовой службы по горячим следам задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 26-летнюю липчанку.

Установлено, что в утреннее время злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, увидев на улице девушку, начал ее преследование. Подозреваемый шел за девушкой до самой ее квартиры, а когда последняя открыла дверь, набросился на нее и начал душить. Продолжая угрозы, нападавший завладел сотовым телефоном и банковской картой потерпевшей. Правонарушитель схватил добычу и скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время злоумышленник снял в банкомате с похищенной банковской карты денежные средства в сумме 130 000 рублей.

После нападения потерпевшая обратилась с заявлением в полицию и в медицинскую организацию.

Общая сумма причиненного ущерба составила 140 000 рублей.

В ходе проведенного обыска жилища подозреваемого изъят сотовый телефон, банковская карта и денежные средства в сумме 110 000 рублей. Часть похищенных денег злоумышленник потратил на личные нужды.

В отношении задержанного следователем ОП № 2 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.