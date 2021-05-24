За минувшую неделю в Добринском районе на различные вызовы пожарные подразделения выезжали 14 раз.
Огнеборцы ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 100 квадратных метров, тушили надворную постройку в поселке Петровский, а также полыхавший жилой дом в деревне Алексеевка.
В последнем случае строение выгорело полностью, на месте пожара обнаружено тело хозяина дома 1957 года рождения без признаков жизни.
По предварительным данным, причиной его смерти стало неосторожное обращение с огнем.