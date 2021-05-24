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За минувшую неделю в Добринском районе на различные вызовы пожарные подразделения выезжали 14 раз.

Огнеборцы ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 100 квадратных метров, тушили надворную постройку в поселке Петровский, а также полыхавший жилой дом в деревне Алексеевка.

В последнем случае строение выгорело полностью, на месте пожара обнаружено тело хозяина дома 1957 года рождения без признаков жизни.

По предварительным данным, причиной его смерти стало неосторожное обращение с огнем.