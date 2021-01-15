В ходе реализации оперативной информации на территории, прилегающей к внешней запретной зоне ИК-6 УФСИН России по Липецкой области, сотрудниками оперативного отдела и отдела охраны учреждения службы исполнения наказаний был задержан ранее судимый гражданин. Он пытался перебросить запрещенные предметы: при нем были обнаружены 6 свертков, упакованных в скотч.

При их изъятии было установлено, что в свертках находились 15 мобильных телефонов и и комплектующие к ним.

В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.