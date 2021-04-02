Вечером 28 марта в селе Большой Хомутец Добровского района, на улице Большак, неизвестный водитель неустановленного автомобиля столкнулся с ВАЗ-2107 и скрылся с места ДТП.

Около восьми часов вечера того же дня уже в городе Липецке на улице Бородинской тот же автомобиль допустил наезд на припаркованный «Рено» и снова оставил место совершения автоаварии.

Тридцатого марта сотрудники ГИБДД установили и задержали нарушителя. Им оказался 36-летний водитель «Лады-Приоры». Наказание ему назначит суд.

По фактам совершенных правонарушений в соответствии с ч.2 ст.12.27 КоАП РФ суд назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортом на срок один год и пять суток административного ареста, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области