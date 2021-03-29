27 марта в Грязях из торгового зала сетевого магазина по 2-й ул. Чапаева неизвестный похитил пять банок кофе на общую сумму 2500 рублей.

Сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый за кражу 31-летний житель г. Липецка. Похищенное он реализовал на рынке в областном центре.

В содеянном раскаялся и обязуется возместить причиненный ущерб.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.