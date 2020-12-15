Мужчина ударил ножом сожительницу в Добринском районе. Ему грозит до двух лет лишения свободы

В дежурную часть полиции от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с травмами, возможно, криминального происхождения обратилась жительница станции Плавица.

Сотрудники полиции установили, что женщина пострадала в ходе конфликта с сожителем. В совершении противоправных действий подозревается 48-летний житель Добринского района.

По предварительным данным потерпевшая и подозреваемый проживают совместно на протяжении многих лет, оба не работают, однако частенько распивают спиртное. На этой почве между сожителями нередко происходят конфликты. Один из таких и вылился в криминальную историю.

В июне 2020 года подозреваемый, кстати, ранее неоднократно судимый за подобные преступления, кухонным ножом нанес потерпевшей один удар в область подмышки левого плеча.

Согласно заключению врачей, здоровью потерпевшей причинен легкий вред. В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Добринскому району в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применение предмета используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, говорится в сообщении ОМВД России по Добринскому району.