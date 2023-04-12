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В Хлевенском районе Липецкой области 28 марта из торгового зала автозаправочной станции неизвестный похитил четыре канистры моторного масла на общую сумму 8775 рублей.

Подозреваемый в компании друзей на машине подъехали к АЗС. Зайдя в торговый зал, забрал четыре канистры масла и быстро вышел из помещения. С похищенным сел в салон автомобиля, и машина уехала.

Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления неработающего 22-летнего жителя Усманского района. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Также в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по аналогичным преступлениям, совершенным как на территории региона, так и соседних областей.