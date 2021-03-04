Вечером 3 марта спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка эвакуировали из Каменного лога молодого мужчину, упавшего с пешеходного навесного моста, соединяющего улицы Доватора и Филипченко.

Сообщение о происшествии поступило по номеру «112» около 18.30. Менее 20 минут потребовалось спасателям, чтобы поднять с пятиметровой глубины на носилках и передать пострадавшего бригаде скорой помощи. По предварительным данным у 32-летнего липчанина перелом голени и ушибы. Судя по всему, перед падением он что-то отмечал, а потому на ногах держался нетвердо.

Как отметил руководитель дежурной смены спасателей Алексей Шабунин, в его практике несчастный случай на вантовом мосту – первый. В основном подобного рода происшествия в Каменном логу так или иначе связаны с мостом по улице Терешковой.

Кстати, в мае прошлого года эта же смена с помощью альпинистского снаряжения ночью доставала 55-летнего мужчину с 10-метровой глубины карьера в районе улицы Клары Цеткин.

По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, с начала 2021 года это уже девятый случай падения людей с высоты – столько же, что и за аналогичный период минувшего года, когда был зафиксирован «антирекорд». Тогда из 9-ти происшествий 5 закончились трагически. В нынешнем – трое погибших.