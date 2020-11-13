Мужчину в Добринском районе будут судить за то, что продал в металлолом автомобиль своей знакомой, которая просила его отремонтировать

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий в отношении собственника автомобиля.

По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый под предлогом оказания помощи в ремонте автомобиля, забрал автомобиль своей знакомой. При этом намерения возвращать его он не имел. Более того, спустя 2 месяца мужчина продал вверенный ему автомобиль на металлолом, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), в ходе расследования которого обвиняемый признал свою вину.

Признав совокупность собранных в ходе следствия доказательств законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового., сообщает прокуратура Добринского района.