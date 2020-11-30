Мужчина в Добровском районе пытался зарегистрировать экскаватор с поддельным документом

Прокуратура Добровского района провела проверку соблюдения законности при регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

В инспекцию Гостехнадзора по Липецкой области обратился гражданин с заявлением о регистрации экскаватора-погрузчика. К заявлению заявитель приложил паспорт самоходной машины, выданный инспекцией Гостехнадзора Челябинской области.

Однако согласно полученной информации такой экскаватор-погрузчик инспекцией Гостехнадзора Челябинской области на учет не ставился и не снимался.

Кроме того, представленный заявителем бланк-паспорт не соответствовал образцу бланка-паспорта самоходной машины и других видов техники, т.е. носил явные следы подделки.

В этой связи материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.