Мужчина в Елецком районе убил соседа, дважды избив его за сутки

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем 6 марта 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Железнодорожной на станции Телегино Елецкого района, избил 58-летнего соседа, грубо оскорбившего его. При этом он нанес потерпевшему не менее 12 ударов кулаками и ногами по всему телу, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Испугавшись последствий, он вместе со сводным братом довели потерпевшего до дома и вызвали бригаду «скорой помощи». Потерпевший от госпитализации отказался. Для выяснения отношений обвиняемый пришел в дом потерпевшего в ночь на 7 марта и в ходе конфликта снова избил его, разбив о голову обидчика керамическую тарелку и нанеся удары кулаками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала тупая травма шеи.

На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.