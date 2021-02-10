Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Верхний Телелюй, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, 10 декабря 2020 года подозреваемый в ходе конфликта с бывшей супругой избил её, нанеся ей удары руками по телу. От полученных телесных повреждений 36-летняя женщина скончалась. С целью скрыть следы преступления фигурант отнес тело к заброшенному животноводческому комплексу, где оно пролежало до момента обнаружения.

О безвестном исчезновении потерпевшей в правоохранительные органы заявили родственники после длительных самостоятельных поисков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий получены данные о возможной причастности к исчезновению потерпевшей её бывшего супруга. Эту версию подтвердило проведенное с ним исследование с применением полиграфа. При предъявлении неопровержимых улик мужчина не стал отрицать вину и подробно рассказал о последних минутах жизни бывшей супруги, сообщив о месте сокрытия её тела.

В настоящее время он задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.