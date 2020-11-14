Мужчина в кафе в Задонске разбил головой окно и кидался на полицейских с осколком стекла и отверткой. Офицеру пришлось стрелять

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 40- летнего жителя Задонского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, вечером 13 ноября 2020 года в одном из кафе города Задонска 40-летний посетитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош. По сообщению о противоправных действиях в месте общественного питания прибыл наряд сотрудников полиции. На законные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения дебошир не реагировал, продолжал ломать мебель, головой разбил оконный стеклопакет и, угрожая расправой, с осколком стекла и отверткой кидался на полицейских.

Несмотря на неоднократные предупреждения о применении табельного оружия, дебошир, находясь в агрессивном состоянии, продолжал противоправные действия. Офицер произвёл несколько выстрелов. С огнестрельным ранением ноги, злоумышленник был госпитализирован. Угрозы его жизни нет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно – разыскных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. Для установления вменяемости фигуранта назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В рамках расследования также будет дана оценка правомерности применения сотрудником полиции табельного оружия. Расследование уголовного дела продолжается.