15 марта в МО МВД России “Лебедянский” обратился 33-летний гражданин с заявлением о том, что в ночь с 14 на 15 марта в г. Лебедянь от дома по пер. Каменскому, неизвестный совершил угон его автомобиля “ВАЗ 2115”.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 31-летний местный житель.

Подозреваемый на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Решив покататься по городу, угнал автомобиль “ВАЗ 2115”, оставленный открытым, вскрыл пусковое устройство и, соединив провода, завел машину.

В дальнейшем не справился с управлением и попал в ДТП. С места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.