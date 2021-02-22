36-летнего ранее судимого уроженца ближнего зарубежья обвиняют в совергении кражи.

В июне 2019 года мужчина приехал к своему знакомому в Липецк. Тот помог ему трудоустроиться на одно из предприятий областного центра, где он проработал около 8 месяцев. В конце февраля 2020 года мужчина уволился и стал зарабатывать случайными заработками.

Так, 6 декабря 2020 года проходя мимо шиномонтажа, расположенного по улице Левобережной Липецка, обвиняемый решил войти и спросить про ремонт и замену детали на автомобиль «Лада 2104». В помещении шиномонтажа никого не было.

На подоконнике он увидел мужскую сумку черного цвета и решил похитить из нее ценные вещи. Он посмотрел в окно, чтобы убедиться, что в помещение никто не идет. Забрав портмоне из сумки, злоумышленник в спешке покинул шиномонтаж.

В течении дня обвиняемый потратил все деньги в размере 2200 рублей, находившихся в портмоне на покупку спиртного и продуктов. Портмоне он оставил себе, а банковские карты выбросил. Общая сумма ущерба, причиненного 29-летнему потерпевшему, составила 2740 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.