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Из сетевого магазина по ул.Заводской в Липецке 26 января неизвестный похитил коньяк стоимостью 600 рублей.

Сотрудниками полиции ОП № 5 УМВД России по г. Липецку в ходе проведенных мероприятий и изучения камер видеонаблюдения установлена причастность к совершению хищения неработающего ранее судимого за аналогичное преступление 19-летнего жителя областного центра.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.