2 марта 2021 года в ОП № 8 УМВД России по г. Липецку с заявлением обратился 59-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что у него от дома по ул. Горького похитили автомобиль.

Сотрудники дорожно-патрульной службы по «горячим следам» разыскали угнанный автомобиль, за рулем которого находился 23-летний липчанин.

Задержанный пояснил, что направлялся домой из одного из питейного заведения. Увидев во дворе припаркованный автомобиль «ВАЗ-2107», он решил вскрыть его, чтобы доехать до дома.

Направляясь в сторону своего места жительства, злоумышленник был замечен сотрудниками ДПС. Водитель проигнорировал неоднократные требования полицейских об остановке и попытался скрыться во дворах.

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали нарушителя. За нарушение правил дорожного движения на водителя было составлено 4 административных протокола, также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на определение степени опьянения был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.