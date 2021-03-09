Жителю посёлка Раменского района Московской области 37-летнему Геннадию Б. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

Как установил суд, в конце 2020 года Геннадий Б. поссорился со своей супругой, с которой находился в браке 15 лет. Перед новогодними праздниками женщина уехала к своим родителям в Чаплыгинский район Липецкой области и стала проживать с ними.

4 января 2021 года Геннадий обнаружил в своём ноутбуке логин и пароль для доступа к ящику электронной почты своей жены и для выхода на её персональную страницу портала «Госуслуги».

Не имея разрешения на доступ к компьютерной информации от её законного пользователя, Геннадий Б. изменил данные, необходимые для входа на персональные страницы указанных сайтов, тем самым заблокировал доступ к охраняемой законом компьютерной информации для её легального пользователя.

Как только мужчина начал менять пароли на портале «Госуслуги», его жене пришло сообщение на электронную почту. Впоследствии она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Следователю сообщила, что намерена развестись с мужем, отношения с ним поддерживать не желает.

В феврале 2021 года мужчина приехал в Чаплыгинский район Липецкой области к своей супруге и сознался в содеянном. Он написал явку с повинной, примирился с потерпевшей, восстановил ей доступ к порталу «Госуслуги» и к принадлежащей ей электронной почте. Просил рассмотреть его дело Чаплыгинским районным судом, то есть по месту жительства потерпевшей.

Чаплыгинский районный суд прекратил уголовное дело и применил к мужчине судебный штраф. Принимая такое решение, суд учитывал то, что Геннадий Б. впервые привлекается к уголовной ответственности, преступление относится к категории небольшой тяжести, мужчина признал вину и загладил причинённый вред. Геннадий Б. работает в пожарно-спасательной части, и по месту работы характеризуется положительно.

Суд назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.