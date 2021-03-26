23 марта года в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий госинспекторы Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства на территории Силикатных озер в Липецке обнаружили и изъяли запретные орудия вылова.

Они достали из воды 3 лесковые сети общей длиной 130 метров, в которых находились 5 рыбешек плотвы, 2 окуня и 7 раков пресноводных.

Также на особо охраняемой природной территории регионального значения обнаружен гражданин, который в нарушение правил рыболовства осуществлял добычу раков пресноводных запретным способом – руками вброд. Он поймал в общей сложности 25 экз. раков. По предварительным расчетам, общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 5,4 тыс. руб.

Изъятые в ходе контрольно-надзорных мероприятий незаконные орудия добычи (вылова) и водные биологические ресурсы находятся на ответственном хранении в Липецком отделе рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

Материалы с признаками нарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 256 УК РФ, переданы в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения.