В Правобережном районном суде г. Липецка провозглашен приговор в отношении жителя города Липецка, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.132 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение мужеложства и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего с использованием его беспомощного состояния в силу возраста (не достигшего 14 лет).

Гражданин на момент совершения преступления являлся педагогом в образовательном учреждении, состоял в зарегистрированном браке, имел на иждивении малолетнего ребенка.

Суд признал мужчину виновным в совершении особо тяжкого преступления.

С учетом характера и тяжести преступления, личности виновного, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 10 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Отбывание лишения свободы назначено в исправительной колонии строгого режима. В полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.