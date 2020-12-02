Мужчину из Усманского района подозревают в покушении на убийство родного брата

Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело о покушении на убийство 39-летнего местного жителя. В совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, подозревается его старший брат.

По версии следствия, ночью 15 октября 2020 года подозреваемый в перебранки с 47-летним братом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и нанес ему обухом удар по голове. Испугавшись последствий, он обратился за медицинской помощью. С открытой черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Следствие полагает, что свои преступные намерения, направленные на убийство брата не были реализованы до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал, подтвердив свои показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия. При допросе он пояснил, что схватился за топор с целью пресечь поведение пьяного брата, который ночью приехал из Липецка в родительский дом, находившийся в селе Бреславка Усманского района, и стал оскорблять больную мать, предъявляя ей различные претензии.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.