Мужчину подозревают в краже трех блоков сигарет из магазина в Добровском районе

В Добровское ОП МОМВД России «Чаплыгинский» 4 сентября с заявлением о краже обратился представитель магазина, расположенного в с. Трубетчино.

Неизвестный путем разбития окна совершил кражу трех блоков табачных изделий из зала магазина. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий, ранее судимый 27-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, говорится в сообщении отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.