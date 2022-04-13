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Мужчину в Долгоруковском районе будут судить за умышленное повреждение чужого автомобиля

13 минут назад
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Прокурор Долгоруковского района Липецкой области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ранее судимого жителя района, 1979 г. рождения, в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного материального ущерба потерпевшему.

По версии следствия, обвиняемый 1 января 2022 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля «МАЗ» и на почве неприязненных отношений к потерпевшему умышленно совершил неоднократные столкновения с принадлежащим тому автомобилем «КIA Spotage», после чего, взял металлический лом и нанес им еще несколько ударов по чужому автомобилю.

В результате собственнику причинен материальный ущерб свыше 380 тыс. руб. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.167 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

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