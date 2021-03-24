Прокурор Правобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту применения насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Как установлено в ходе расследования, 08.12.2020 судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов на основании постановления мирового судьи прибыл к месту жительства подсудимого для принудительного привода его в судебное заседание.

Подсудимый, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, и не желая являться в суд, применил в отношении пристава насилие, укусив его за руку.

В результате потерпевшему был причин легкий вред здоровью.

Действия подсудимого квалифицированы ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы.