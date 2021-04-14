12 апреля в Советский районный суд г. Липецка из прокуратуры поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Обвиняемый, находясь в квартире потерпевшего, в ходе ссоры с последним и испытывая к нему личную неприязнь, умышленно нанес ему не менее 29 ударов кухонным молотком-топориком, используя его в качестве оружия, в область головы, шеи и правого предплечья.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.