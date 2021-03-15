12 марта 2021 г. УМВД России по г. Липецку обратилось в Советский районный суд г. Липецка с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина, который 28 февраля текущего года в ходе драки в одном из караоке-баров Липецка причинил потерпевшему повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд согласился с доводами заявителя и удовлетворил просьбу об избрании гражданину меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04.05.2021 г.