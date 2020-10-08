Мужчину заставили убрать забор подальше от Матырского водохранилища

Грязинской межрайонной прокуратурой на основании информации о самовольном занятии земельных участков и необеспечении свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосы проведена проверка, в ходе которой установлены нарушения действующего законодательства.

Матырское водохранилище является водным объектом общего пользования, его береговая полоса равна 20 метрам, исходя из положений ч. 6 ст. 6 ВК РФ. Она может и должна быть доступна для пользования (пребывания) неограниченному кругу лиц в любое время.

Проверкой установлено, что ограждение земельного участка, принадлежащего гражданину, частично расположено в границе береговой полосы Матырского водохранилища (свободное пространство от береговой линии (водной глади) водохранилища составляло менее 20 метров), в связи с чем прокуратура обратилась в Грязинский городской суд с заявлением об обязании освободить береговую полосу водохранилища путём демонтажа забора и удерживающих это ограждение конструкций.

Помимо этого, проведенными в рамках судебного разбирательства исполнительскими съемками установлено, что указанное ограждение находятся на расстоянии от 7,91 метров до 10,5 метров от уреза Матырского водохранилища, что прямо противоречит ч. 6 ст. 6 ВК РФ.

Вместе с тем, Грязинским городским судом Липецкой области вынесено решение по гражданскому делу, согласно которому прокурору, обратившемуся в интересах неопределенного круга лиц, отказано в удовлетворении исковых требований, мотивировав тем, что ограждение земельного участка не препятствует свободному доступу граждан к водоему общего пользования.

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, прокурор обжаловал вышеуказанное решение, апелляционным определением Липецкого областного суда решение Грязинского городского суда отменено, а требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, исполнительное производство окончено, сообщает прокуратура Липецкой области.