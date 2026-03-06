Мужской подарок и женская мечта

8 Марта близко, и мужчины снова ломают голову над вечным вопросом: «Что дарить?». Спектр подходов широк: от спешной покупки подарочного набора в ближайшем магазине до тщательного планирования идеального сюрприза.

А задумываются ли дарители о том, чего на самом деле ждут одариваемые? Мы провели мини-расследование, спросив и мужчин, и женщин: совпадают ли мечты с реальностью?

Итак, мужской взгляд на подарки к 8 Марта

Вячеслав ИСКОРНЕВ,

п. Добринка

— С улыбкой вспоминаю один случай из далекой молодости, когда, выбирая подарок на 8 Марта, купил нужную, по моему тогда понятию, в доме вещь — швабру. И искренне удивился, что этот «хозяйственный» презент (очень удобный для уборки дома) вызвал обиду.

Я всегда считал, что подарок должен быть полезным, и это не какая-то там статуэтка или набор неудобных для частого применения бокалов, которые так и будут пылиться где-нибудь на полке в шкафу. Может быть подарок и дорогой — а не к месту.

Лучше заранее поинтересоваться у близких, чего бы им хотелось получить на праздник, а не полагаться на свою мужскую интуицию. Она может и подвести, а ненужный сюрприз только расстроит. Например, мои дочка с внучкой всегда категорически предупреждают: не покупать для них помаду и духи. На своем опыте убедился, что самый беспроигрышный вариант — цветы и большой торт (уж тут я их вкус хорошо знаю).

А вот супруга не признает 8 Марта большим праздником для себя и поздравлений в этот день не ждет. Она отмечает православный День жен-мироносиц. И это повод преподнести жене красивый букет цветов.

Дмитрий АДОНЬЕВ,

п. Добринка

— Маме обязательно дарю корзиночку с цветами, чтобы были яркие и долго стояли (сейчас очень большой выбор таких). Кроме букета, конечно, покупаю еще и подарок. Напрямую не спрашиваю о желаниях, но стараюсь их предугадать.

Как-то в разговоре мама сказала, что неплохо было бы иметь телевизор на кухне, где она проводит много времени. И я его ей подарил! Был счастлив, что сюрприз удался.

Думаю, нужно покупать такие подарки, которые украшали бы женщину, например, какую-то обновку для ее гардероба или средства для красоты. Она порадуется такому вниманию, а мужчине, в свою очередь, будет приятно видеть вторую половинку красивой и довольной.

А, вообще, дорог любой подарок, в который человек вложил частичку своей души. Вспоминаю, как когда-то мы, ученики Демшинской школы, под руководством своей учительницы Ольги Евгеньевны Подхалюзиной старательно мастерили своими руками поделки для одноклассниц (а они для нас) к празднику.

Делали это в тайне, чтобы был сюрприз. Но как все были рады простеньким самодельным открыточкам, потому что это было эксклюзивно и уникально!

Никита РАСТОРГУЕВ,

п. Добринка

— Женщин в нашей семье много, и каждой нужно уделить в этот день максимум внимания.

Жене, маме, теще и бабушке на 8 Марта обязательно дарю красивые весенние цветы. Это давняя традиция, которую никогда не нарушаю.

К тому же такой подарок всегда вызывает положительные эмоции и улыбки у

виновниц торжества. Причем букеты покупаю не в последний момент, накануне женского дня, а заказываю в цветочном магазине заранее, чтобы было все красиво упаковано и оформлено.

Недели за две до праздника начинаю думать, чем порадовать жену Анну.

Никогда не дарю ненужных безделушек – лишь бы что подарить. Это принципиально. Всегда лучше купить что-то на самом деле стоящее, по возможности дорогое и практичное.

Исподволь узнаю, о чем мечтает супруга, и — вперед. Как правило, с подарком всегда угадываю. Это, например, хорошая куртка или аэрогриль.

На работе в филиале Усманского колледжа тоже коллектив в основном женский. Мы, мужчины, стараемся порадовать своих коллег-девушек теплыми, душевными поздравлениями и небольшими, но полезными подарками.

***

А о чем мечтают женщины?

Любовь ЕГОРОВА,

п. Петровский

— По большому счету у меня все есть. Лучшим подарком на 8 Марта стал бы очередной приезд любимых внуков из Липецка.

Но все будет зависеть от графика работы их родителей – снохи и сына. Ну и, конечно, желала бы здоровья для всех членов нашей семьи. Это главное.

А вообще, всегда получаю в этот день много цветов от своих близких. Очень люблю розы и лилии. Но чаще дарят весенние букеты — тюльпаны, например, что тоже очень и очень приятно.

Муж, с которым мы вот уже 44 года вместе, приучил меня к дорогим подаркам.

Если в молодости лишних денег, как правило, не было, потому что обживались, растили детей, то примерно лет после сорока с финансами стало посвободнее. И я впервые получила от супруга в подарок золотое колечко.

С тех пор каждый год он обязательно дарит мне какое-то украшение из золота. Это, по-моему, очень уместный и приятный подарок для любой женщины от близкого человека.

Люблю не только получать, но и сама делать подарки своим родным и друзьям на праздники, пусть небольшие, но от души, и чтобы обязательно пригодился.

Нина КИДИНОВА,

с. Верхняя Матренка

— Постельные комплекты и прочие, принятые на 8 Марта подарки, по-моему, просто проза жизни. А мы, женщины, всегда ждем что-то для души, когда речь идет о поздравлениях от самых близких людей.

Очень люблю духи! Для меня это лучший подарок. Я родилась в 1948 году. Семья была большая — семеро детей. Я — старшая. Мне было лет шесть или семь, когда мама впервые вручила мне на день рождения маленький флакончик духов «Шипр» (были такие в середине 50-х годов). С тех пор духи — это особенный, ни с чем не сравнимый подарок. Поэтому супруг на 8 Марта непременно дарит мне что-то из парфюмерии. Сын Алексей со снохой Светланой и дочь Любовь с зятем Павлом обязательно приносят красивые букеты.

Ну а если говорить о подарках вообще, то, наверное, неприятно, когда дарят то, что самому не пригодилось (к сожалению, и такое бывает). Уж лучше совсем ничего не дарить, если на то дело пошло. Хорошо, когда подарок на самом деле от души, тогда он точно порадует. Недавно на юбилей подруги из клуба «Золотой возраст» вручили мне красивый заварочный чайник. Он стоит на видном месте, как украшение кухни, и при этом всегда в деле.

Татьяна ЯКИМОВА,

с. Ровенка

— Я человек взрослый уже и мечтаю о серьезном подарке — путевке в те места, где еще ни разу не была, например, с удовольствием съездила бы в Санкт-Петербург или какой-нибудь санаторий. Люблю путешествовать по нашей стране.

Конечно, на 8 Марта мои мужчины дарят мне цветы. Нравятся хризантемы, ромашки, герберы, и они стараются учитывать это при выборе праздничного букета.

Думаю, что любой женщине хочется получить подарок-сюрприз, а не стандартные торт, шампанское, цветы. Но, к сожалению, такого, чтобы прям сильно удивили, пока еще в моей жизни не было.

И речь не о дорогом (денежном) подарке, а креативном подходе, искреннем желании порадовать.

В этом смысле греют душу детские подарки моего сына Александра. Ему уже далеко за тридцать, но я бережно храню все открыточки, рисунки и поделки, которые он делал для меня своими ручками еще с детского сада.

Это самые дорогие подарки, которые только может получить любая мама от своего ребенка. Часто пересматриваю их и будто заново переживаю те же приятные эмоции, что много лет назад.