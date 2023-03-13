Детская музыкальная школа имени К.Н. Игумнова в Лебедяни получила новые музыкальные инструменты и оборудование из Санкт-Петербурга в рамках национального проекта «Культура».

«Школы искусства не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Они прививают им вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их более одухотворенными личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Теперь в школе есть рояль, концертная виолончель, две скрипки – концертная и ученическая, баяны и концертные аккордеоны, электрогитара, интерактивная панель, банкетки, микрофонные радиосистемы, пюпитры и комплектующие к музыкальным инструментам. Самое главное приобретение, отмечают в школе, – рояль Johannes Seiler – инструмент старейшей германской марки, которая выпускает рояли и пианино с 1849 года. «Качество сборки, звук, фурнитура – все на высшем уровне! О таком инструменте можно было только мечтать» – сказал директор ДМШ Дмитрий Бабкин.