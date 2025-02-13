Детская школа искусств №3 Липецка инициировала акцию помощи детям, живущим в Донецкой и Луганской Народных Республиках. На базе организации, в здании на проспект Мира, 15А, собирают музыкальные инструменты. Принести их можно самому или позвонить по телефону +7(4742)55-63-66, чтобы инструмент забрали. Волонтёры готовы вывезти даже крупногабаритные фортепиано.

Перед отправкой инструменты осмотрит мастер, который, приведёт в порядок даже те скрипки, домры и аккордеоны, которые долго не звучали. Гуманитарный груз передадут в школы искусств и другим учреждениям культуры ДНР и ЛНР. Первую партию планируют отправить в конце февраля.

«К помощи нашим новым регионам подключены все неравнодушные: представители власти, бизнеса, общественники. Ремонтируем детские сады, школы, игровые и спортивные площадки, меняем повреждённые коммуникации. Регулярно отвозим гуманитарные грузы. Очередная партия — музыкальная. Благодаря липчанам ребята смогут возобновить занятия и развивать свой талант», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.