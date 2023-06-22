Участниками нацпроекта «Культура» в Липецкой области в этом году стали семь детских школ искусств. На их оснащение выделено 32,3 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов, сообщили в областном управлении культуры и туризма.

«Три школы из семи уже полностью освоили средства субсидии, – уточнили в управлении. – Это ДШИ Грязинского района, ДМШ имени Игумнова в Лебедяни и Долгоруковская ДШИ имени Василенко. Из последних поставок в рамках нацпроекта «Культура» в ДШИ Задонского района получили многофункциональное устройство, а в ДШИ Данковского района – кларнеты и флейты».

Кроме того, Чаплыгинская ДШИ получила учебные материалы, шумовые и народные инструменты, гитару. Ожидаются поставки музыкальных инструментов для духового оркестра. В ДШИ Усмани получили многофункциональное устройство, учебные пособия, ноутбук. В школе также появятся саксофон, цифровое пианино, блок флейты, ударные шумовые инструменты, струны, учебные пособия, бас-гитара.

«В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.