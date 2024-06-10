Елец принял гостей X Юбилейного фестиваля имени Тихона Николаевича Хренникова 7-9 июня. В старинном городе собралось 3500 зрителей. Для них было подготовлено множество выступлений разножанровых произведений – от классики до джазовых импровизаций.

«Наш земляк, автор любимых мелодий, и сейчас продолжает вдохновлять своим примером и творчеством композиторов и музыкантов со всего мира. Фестиваль его имени становится настоящим праздником, который длится несколько дней и объединяет самые разные жанры и творческих людей со всей нашей страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В первый день выступил Липецкий симфонический оркестр. В субботу своими выступлениями радовали Липецкий оркестр русских народных инструментов, представивший музыкальный кукольно-драматический спектакль по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», российский квартет саксофонистов с программой «Мировые хиты» и оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Народного артиста РФ Сергея Жилина. Третий день запомнился известными песнями из российского кинематографа, также был джаз, рок, солисты Мариинского театра и мировой оперы. 12 июня, в День России, фестиваль продолжится парадом духовых оркестров.