27 января мы отмечали одну из важных дат в военной истории нашей страны. В этот день в 1944 году советские войска благодаря своему мужеству и отваге полностью освободили Ленинград от немецко-фашистской блокады, которая продолжалась долгих 872 дня.

Мы вспоминаем тех, кто пережил страшную блокаду, сражался на фронте и отдал свои жизни ради свободного будущего нашей Родины. Мы не должны забывать подвиг жителей Ленинграда, который стал символом стойкости и готовности преодолевать любые трудности.

Памятной дате было посвящено тематическое театрализованное мероприятие, которое прошло на площади Ленина в Добринке. В нем приняли участие школьники и жители районного центра. Ребята также поучаствовали в областной акции памяти «Ленточка Ленинградской Победы» и Всероссийской ежегодной акции «Блокадный хлеб». Когда школьники получили на руки блокадные 125 граммов хлеба — норму, которую выдавали служащим, детям и старикам в конце 1941 года, их удивлению не было предела: как на него можно было прожить целый день?

К сожалению, в Добринском районе на сегодняшний день не осталось ни одного защитника этого города, и тех, кто прорывал немецкую блокаду северной столицы. Но мы будем помнить их бессмертный подвиг…