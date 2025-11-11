“Мы были первыми выпускниками новой школы”

1966 г. Десятиклассники Добринской средней школы № 1 на демонстрации 7 ноября: Василий Невейкин, Николай Шибаев, Вячеслав Копытин, Николай Пчельников и Юрий Тепляков. Справа – учитель физики Мария Яковлевна Сенцова.

В этом году бывшая Добринская средняя школа №1 отметила знаковую дату: ровно 60 лет назад она стала средней.

В 1965 году мы пошли в 9 класс в старое здание восьмилетней школы, находившееся около железнодорожного вокзала.

После октябрьских каникул (как их тогда называли в честь праздника Великой Октябрьской революции) сдали в эксплуатацию новую школу.

Летом мы, будущие выпускники восьмилетки, сдавали документы на учебу в Чуевскую среднюю школу. Но где-то в августе всем добринским сказали забрать их обратно.

Так, после каникул, в ноябре, мы перешли в новую школу, где директором стал К.К. Макаров. Его перевели к нам из школы ст. Хворостянка.

Кузьмич (так мы звали его между собой) преподавал физику, его жена Нина Георгиевна была нашим классным руководителем и вела географию. З.Н. Паринова из второй Чуевской школы учила нас математике, а историю преподавала Г.П. Крутских.

У нас было два девятых класса по 32 человека. Выпустились мы в 1967 году, были первыми выпускниками ДСШ №1. Все нашли свое место в жизни.

В 1965 году Чуевская средняя школа стала Добринской средней №2.

Вот что я знаю об истории своей родной школы. В 1926 году она была начальной, с 1936-го стала неполной средней, была семилетней, затем восьмилетней, в 1965 году стала средней. На стене висела соответствующая вывеска, а перед школой стоял памятник Ленина в полный рост, перенесенный сюда от здания райкома партии.

Николай ШИБАЕВ.

п. Добринка.