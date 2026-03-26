В минувший вторник глава Добринского округа Александр Пасынков и военный комиссар Сергей Копцев вручили посмертные награды родственникам погибших Сергея Сорокина и Александра Кима.

— Понимаю ваше состояние, — сказал в своём обращении к родственникам погибших ребят Александр Николаевич, — когда вы ещё раз переживаете, вспоминая своих сыновей, мужей, которые погибли на поле боя совсем молодыми. Но они сложили свои головы ради нас всех, за мир на русской земле. И мы должны помнить их подвиги. Эти награды — тому подтверждение. От лица всех жителей округа выражаю вам искреннее соболезнование и желаю вам крепкого здоровья. Если потребуется какая-то помощь, можете всегда к нам обращаться.

Орден Мужества вручили маме Александра Кима Анне Кузнецовой. Он родился 5 марта 2001 года. 28 ноября 2024 года подписал контракт с Министерством обороны. Служил оператором-наводчиком в звании ефрейтора. Погиб 14 февраля 2025 года.

А вот медаль «За отвагу», которую вручили супруге Сергея Сорокина Кристине, была присвоена её мужу ещё при жизни. Сергей — наш земляк, родился 23 июня 1992 года на станции Хворостянка. После окончания школы поступил в Добринское профессионально-техническое училище. После его окончания пошёл в армию, служил в войсках МВД. В 2016 году женился, работал дальнобойщиком. В апреле 2024 года подписал контракт, был штурмовиком. Погиб в октябре того же года. Похоронен 31 октября на своей малой родине. Награжден орденом Мужества посмертно. У Сергея остались две дочери: восьмилетняя Александра и трёхлетняя Кира.