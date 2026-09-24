«Мы гордимся Сергеем!». В Добринском округе почтили память участника СВО Сергея Рудакова

Мария и Дарья очень любили своего брата. Он останется в их памяти на всю жизнь.

Недавно в администрации Добринского округа были переданы две награды родственникам погибшего на специальной военной операции нашего земляка Сергея Рудакова из Тихвинского территориального отдела.

Медаль «За отвагу» и медаль «Участнику специальной военной операции» заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и военный комиссар Сергей Копцев передали маме Сергея Зое Сергеевне Рудаковой, которую также приехали поддержать её дочери Мария и Дарья.

Сергей родился 26 сентября 1986 года в селе на станции Плавица. Учился тогда ещё в школе села Ольговка, а после 9 классов окончил добринское училище получив профессию повара.

Далее у парня была служба в армии, которую он проходил в Ростове-на-Дону, а в 2006 году вернулся на свою малую родину. Начал работать вахтами в Москве, потом в местном ООО «Гелиос», потом опять в столице. После начала специальной военной операции и частичной мобилизации 26 октября 2022 года был мобилизован. Был направлен в село Вознесеновка, Мелитопольского района Запорожской области. Служил гранатомётчиком в мотострелковом отделении.

Сергей Рудаков в зоне специальной военной операции.

— Сергей первый раз пришел домой в августе 2023 года, — вспоминает сестра погибшего парня Дарья Рудакова, — и не любил рассказывает о войне, своей службе. Он с первого дня был на передовой, а всем нам, маме, моей сестре Марии говорил, что находится в командировке. Не хотел нас тревожить, особенно маму, которую он очень сильно любил. Приезжал домой всегда с цветами, букетом роз для неё. Мы его всегда очень ждали, встречали всегда с музыкой, позитивом.

По словам Дарьи Михайловны, её брат погиб 1 февраля 2025 года при выполнении очередного боевого задания на Запорожском направлении. А семья узнала о трагедии только 10 февраля.

— Как только мы узнали, что Серёжка погиб, — вспоминает Дарья Михайловна, — мы с сестрой и её мужем буквально летели на машине с Липецка домой, чтобы никто другой не успел сказать нашей маме эту страшную новость. Чтобы мы смогли её поддержать в этот трудный момент. Мама в этот день пекла блины, а когда увидела нас в дверях её сердце сразу же почувствовало беду.

Успокаивать её пришлось медикам. Похороны были 14 февраля в Тихвинке. Много односельчан пришло хоронить моего брата, все одноклассники. Он был душой компании, любил шутить, всегда мог прийти на помощь. Был простой, трудолюбивый деревенский парень.

У Сергея была девушка Наталья. Он её очень любил и после очередной командировки хотел на ней жениться, но не успел. А его медали, которые были переданы семье он заслужил ещё при жизни и также не успел получить.

Награды погибшего Сергея Рудакова Олег Малыхин и Сергей Копцев передали маме Героя Зое Сергеевне и сестрам Марии и Дарье.

— В эту субботу, — сказала в конце беседы Дарья, — у Сергея будет земной день рождения. Ему бы исполнилось 40 лет. Для нас Марией, он самый лучший и самый любимый на свете брат, мы им гордимся, он наш герой. Жаль, что при жизни мы не успели ему это сказать…