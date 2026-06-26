“Мы не хуже, мы – другие”

— Чем отличается ваше поколение от поколения родителей? — опрос ко Дню молодёжи

Дарья СКОРОБОГАТОВА, с. Пушкино:

— Наше поколение переживает период эволюции, когда происходит переход от дворовой жизни с играми на улице, общением с друзьями, чтением книг — к цифровизации.

Современные технологии дают нам много возможностей, мы быстрее осваиваем информацию. При этом мы, к сожалению, отошли от личного общения. Диалоги переместились в мессенджеры.

Выход — в поиске баланса в зависимости от ситуации. Когда-то бывает достаточно короткого сообщения по телефону, а иногда требуется разговор по душам.

К сожалению, мы теряем многое из того, что было дорого нашим родителям. Уходит важное чувство общности, коллективизма. Меняются и жизненные приоритеты: сегодняшняя молодежь все чаще смотрит на мир через призму материального достатка, стремясь любыми способами подчеркнуть свою уникальность.

Но мне искренне не хватает той простой и глубокой системы ценностей, на которой выросло старшее поколение — где на первом месте были долг, взаимовыручка и внутреннее содержание человека.

Анастасия ГРИГОРОВА, п. Добринка:

— Сейчас у молодежи юношеский максимализм сохраняется дольше, чем это было у их родителей. Когда-то наши мамы и папы, получив профессию, всю жизнь трудились на одной работе. Считалось, что это хорошо. Сейчас у молодежи нет страха кардинально поменять работу и даже профессию. Для этого есть все возможности, например, дистанционное обучение. В этом несомненный плюс нынешнего поколения.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Насколько быстро молодые люди могут сменить профессию, настолько же легко разрушаются семейные ценности. Если наши родители держались за семью, пытались сохранить ее даже в самых сложных ситуациях, то сейчас достаточно небольшой ссоры или недопонимания, чтобы молодая пара подала заявление на развод. Пропали стыд что-то сделать не так, зависимость от мнения окружающих.

С одной стороны, это хорошо. С другой — молодежь перестала прислушиваться к мудрым советам старших, мол, «не лезьте, сами разберемся». А ведь иногда родительская подсказка бывает очень важна и своевременна.

Анастасия ПЕШКОВА, с. Демшинка:

— На мой взгляд, главное отличие у наших поколений кроется в смене жизненных приоритетов. Наши родители росли в эпоху распада СССР. Их главной задачей было выжить, закрепиться и обеспечить свои семьи. Личные желания часто приносились в жертву долгу перед семьей и обществом. Мы же не готовы терпеть токсичного начальника ради «стабильной зарплаты» или сохранять разрушенные отношения «ради приличия». Мы готовы менять профессии, переучиваться в 30 лет и искать себя… Наше поколение учится выстраивать личные границы, уважать чужую индивидуальность. Мы пытаемся прожить свою жизнь, а не ту, которую нам навязало общество.

Минус в том, что порой малейшие трудности или критика воспринимаются как «абьюз» и «токсичность», из-за чего мы опускаем руки там, где родители проявили бы железную волю и характер. У родителей всё было понятнее: вот колея, по ней надо идти. У нас — миллион дорог, и эта свобода часто парализует.

При этом наше поколение страдает от депрессий и вечного чувства, что мы «недостаточно успешны».