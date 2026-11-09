Мы не сеть вам плетём — создаём вам покров

Девять пенсионерок из села Пушкино ежедневно, с 8 до 11 часов, ходят в местный спортивный зал не для того, чтоб спортом заняться, — они плетут сети. И идут сюда по велению души, с огромным желанием хоть как-то помочь нашим защитникам приблизить Победу.

— Группу свою мы назвали «С любовью и верой», — рассказывает человек с неугомонным характером, одна из организаторов такой работы, заслуженный учитель РФ Татьяна Петровна Пономаренко. — Мы помогаем нашим бойцам всем, чем можем. Когда клич бросают о сборе продуктов, то земляки несут банки с соленьями, овощи и другие вещи в палисадник моего дома, а потом волонтёры всё забирают и отвозят «за ленточку».

Татьяна Петровна Пономаренко очередную защиту бойцов готовит к отправке.

Но этого заботливым жительницам показалось мало. Они решили плести маскировочные сети. Дело это непростое, как кажется на первый взгляд: руки по три часа находятся на весу, сноровка нужна. Всё понятно. Только и желания одного в таком случае мало: требуются деньги на покупку материала. Семнадцать сетей они уже подготовили. Последнюю доделывали на моих глазах, передадут её на днях нашим защитникам.

— Сперва мы освоили плетение в технике «джешки», — продолжает Татьяна Петровна, — но потом от бойцов услышали огромную просьбу плести в другой технике — «леший». Если первые стали привлекать внимание к себе: раз есть сети, значит, там и люди, то вторые надёжно маскируют ребят и технику. Мы такие сети делаем сливающимися с опавшей листвой.

До плетения сетей в Пушкинском ДК москвичка Тамара Николаевна Голева трудилась для СВОих в ресторанчиках Белгородчины.

По отзывам солдат, «лешие» хорошо их защищают. И попросили женщин сделать таких масксетей как можно больше. Представляете, заказ от защитников есть, а материал и сами сети, на которые привязывают маскировку, скоро закончатся, поскольку жительницы в тёплое время года вкладывают в закупку немало своих денег, а сейчас похолодает, за отопление платить станут больше и столько средств выделять не смогут физически.

Ежедневно пушкинские селянки спешат в местный ДК, чтобы успеть как можно больше наплести масксетей, спасающих жизни бойцов на фронте.

Технику-то женщины быстро переняли, деньги же нужны постоянно. И не раз их материально поддерживали неравнодушные односельчане. Одна из них, Ольга Владимировна Мугалёва, проживает в Москве, летом приезжала на малую родину и помогала волонтёркам «серебряного возраста». По возвращении в столицу стала заказывать материал в тех фирмах, где его можно приобрести подешевле. Одним словом, координирует процесс приобретения материала.

— Глава нашего Пушкинского теротдела Игорь Владимирович Коновалов — очень неравнодушный человек, сделал для нас станок. Сначала мы делали сети два на четыре метра, но они небольшие получаются, теперь плетём размером три на шесть метров, спешим.

Сейчас под сетью скрылся человек. Найдёте

Голева Тамара Николаевна, Нестерова Татьяна Владимировна, Коровина Татьяна Александровна, Кучерёнкова Тамара Серафимовна, Мартынова Галина Константиновна, Чистякова Елена Васильевна, Шутова Татьяна Александровна, Тябот Татьяна и Пономаренко Татьяна Петровна, не считаясь с личным временем и домашними проблемами, идут в спортивный зал ДК, чтобы принести пользу защитникам Отечества и, насколько это в их силах, стараются спасти их жизни.

Одна из них, Т.Н. Голева, забрала домой маленький станок, на каком плели сети размером два на четыре, и вместе с соседками, Ниной Александровной Улуповой, Анфисой Егоровной Шальневой, Лидией Пановой, Татьяной Павловной Кудряшовой, Еленой Васильевной Кононыкиной и Людмилой Щупушкиной, продолжает нужное дело ещё и дома. Т.Н. Голева 11 лет назад из Москвы приехала в Пушкино. Она тоже одна из организаторов этой группы, в которой объединились неравнодушные селянки. Сама же ещё до плетения сетей не сидела на месте, а выезжала на Белгородчину, где долго работала поваром в ресторанчиках «Для СВОих».

— Мы там кормили солдат, — рассказывает она, — поддерживали их как могли.

— Нам многие земляки помогают, — добавляет Т.П. Пономаренко. — Например, Михаил Частушкин, семья Зюзиных и другие, а Людмила Заева, заведующая Новочеркутинским детским садом, по вечерам вместе с мамой Евгенией Михайловной Кудряшовой нарезают для нас ленты, чтоб здесь скорее дело шло. И всё-таки мы ищем постоянных спонсоров, ведь спасать своих ребят надо ежесекундно.

С такой просьбой обращаются женщины из группы «С любовью и верой» ко всем неравнодушным жителям нашего края, чтобы их работа ни на день не останавливалась. Они же работают очень быстро: три дня посидят и «леший» готов! Значит, кто-то обнимет спасённого ими родного человека в долгожданный праздник Победы.