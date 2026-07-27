«Мы оформили семейную выплату и другим советуем»

Семья Бортниковых из Добринки воспользовалась поддержкой государства

О новой семейной выплате, которая появилась в этом году, говорят сейчас многие. Но одно дело — слышать, другое — воспользоваться этой мерой социальной поддержки. Своим опытом о том, как получить семейную выплату, с редакцией поделилась жительница Добринки, мама двоих детей Юлия Бортникова. Но, чтобы понять, почему эта семья заслуживает внимания, стоит познакомиться с ними поближе.

Любовь со школьной скамьи

Иван и Юлия поженились в 2010 году. Ему было двадцать, ей — всего восемнадцать. За плечами — три года школьной дружбы, которая переросла в нечто большее. Своим примером они подтвердили старую истину: первая любовь часто бывает единственной и на всю жизнь.

— Я не согласна, что ранний брак — это плохо, — уверенно говорит Юлия. — Всему свое время. Если сердце откликается — и ты понимаешь, что свадьба логичное продолжение отношений, зачем откладывать? Дело не в возрасте, а в готовности взять ответственность за другого человека и за будущих детей.

В этой семье так и получилось. Сегодня у Бортниковых двое детей: 15-летний Тимофей и 12-летняя Варя. И главное воспитание, по мнению родителей, — это личный пример.

— У нас традиционная семья, где младшие уважают старших, и все заботятся друг о друге. И никакие нотации не работают так, как поступки родителей, — поясняет Юлия.

Кто в доме хозяин?

В семье Бортниковых четкое распределение ролей.

— Главный, конечно, Иван. Так и должно быть, — не скрывает Юлия. — У него математический склад ума, настоящий мужской характер и руки золотые. А секрет семейного счастья, на мой взгляд, в умении уступать друг другу и всегда быть вместе.

Правда, в последнее время вместе быть получается не всегда. Иван работает в Липецке, а семья ждет его в Добринке. Видятся по выходным и праздникам.

— Он едет к нам или мы к нему. Скучаем, конечно. Но другого способа иметь нормальный заработок пока нет, — вздыхает Юлия.

Сам Иван — человек дела. Пробовал открывать свой бизнес в сфере автоуслуг, но не сложилось: помешали ковид и рост цен. Неудачу пережили вместе и пошли дальше.

— Падать, подниматься и идти вперед. Главное — никогда не отчаиваться, потому что на смену одной дороге обязательно откроется другая. А еще у Господа и святых просить помощи, — делится семейной философией Юлия.

В этой жизни все важно

Бортниковы — семья воцерквленная. Иван настоял на венчании, потому что хотел нести ответственность за созданную им семью перед Богом. Воскресенье в их доме — день Божий. Юлия с детьми ходит в храм, Варя занимается в воскресной школе. Среди главных семейных праздников: Рождество, Пасха, Троица…

Не случайно Бортниковы представляли Добринский округ на мероприятии для православных семей с детьми, которое проходило в этом году в областном центре в рамках Всероссийской недели семьи.

При этом герои нашего материала — семья активная, дружит со спортом. Участвуют в ежегодных спартакиадах трудящихся, причем Юлия со школы имеет второй разряд по легкой атлетике.

Любят в этой семье и готовить. Особенно мужчины. Иван — отличный кулинар, а Тимофей уже перенял отцовскую страсть: его коронные блюда — шаурма, плов и «гречка по-купечески». Кстати, задумываясь о будущей профессии, парень выбирает между спасателем и поваром. Говорят, гены — великое дело. Его прадед по отцовской линии Яков на войне отличным хлебопеком был. И однажды, когда фашисты подошли близко, с оружием в руках отстоял свою полевую кухню, чтобы бойцы не остались голодными.

Как государство вернуло деньги

Семья — это не только отношения и воспитание, но еще и ответственность родителей за материальное благополучие. Деньги в семье с детьми никогда не бывают лишними, особенно, когда речь идет о подготовке к новому учебному году.

О новой семейной выплате Бортниковы узнали из соцсетей. Условия для ее получения оказались простыми: официальное трудоустройство и наличие как минимум двух детей. Смысл в том, что государство возвращает часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

— Я как-то попробовала подать документы на единое детское пособие, — рассказывает Юлия. — Но не прошли по доходам. А тут — другой случай. Первым заявление на Госуслугах подал Иван. Потом и я от себя. На всю процедуру ушло минут пятнадцать, не больше. Все понятно и доступно.

Правда, возник один вопрос по дополнительному доходу, но Юлия оперативно предоставила нужную справку — и вопрос закрылся.

16 июня документы ушли в электронную систему. А уже 25 числа пришло уведомление о том, что выплата одобрена. Вскоре деньги поступили на счет мужу и жене в общей сумме — 55 тысяч рублей.

— Эти деньги пойдут на подготовку детей к школе. Для нас это хорошее подспорье, — признается Юлия. — Знакомые уже последовали нашему примеру. Главное — знать о своих правах и не бояться действовать.

На следующий год Бортниковы обязательно попробуют оформить выплату снова.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото из архива семьи Бортниковых.

НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ВЕРНУТ ЧАСТЬ НАЛОГА

Прием заявлений на ежегодную семейную выплату в Липецком Соцфонде стартовал 1 июня.

Уже 5573 жителя региона получили новую семейную выплату. На эти цели региональное отделение СФР направило более 153 млн рублей.

Новая мера поддержки семей — выплата для работающих родителей с двумя и более детьми.

Она дополняет существующий перечень детских пособий, которые предоставляет Липецкий Соцфонд. Её суть в том, что государство возвращает семьям часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

По итогам года налог пересчитывается по сниженной ставке — 6% вместо 13%, а разница возвращается родителям. Средства можно использовать на любые нужды семьи.

Выплата для работающих родителей с двумя и более детьми призвана поддержать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. В Липецкой области это 22 077 руб.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ:

на получение выплаты имеют право работающие родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. При этом заявитель и дети должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России;

среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. В 2026 году применяется прожиточный минимум, который был установлен в нашем регионе на 2025 год;

оформить выплату может каждый из работающих родителей. Это может быть человек, который усыновил детей или является их опекуном. И с их доходов должен быть уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2025 году.

При определении права на семейную выплату будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи. Здесь будут действовать те же правила, что и при назначении единого пособия. Например, при расчете размера ежегодной выплаты учитываются трудовые доходы, гонорары по договорам гражданско-правового характера, авторские вознаграждения, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур, включая дополнительные выплаты и продовольственное обеспечение. Также учитываются и поступления от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и алименты.

При оценке имущества допускается одна машина, один объект недвижимости определенной площади и т.д. Оценка имущества является обязательным этапом, и даже при соответствии по доходам семья может не пройти по имущественному цензу.

ВЫПЛАТА — ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Ежегодная семейная выплата для работающих родителей назначается по заявлению. Подать его можно онлайн через Единый портал госуслуг или лично через клиентскую службу отделения Соцфонда по месту жительства.

Действует приемная кампания с 1 июня до 1 октября года.

Так, на возврат части уплаченного НДФЛ за 2025-й можно будет подать до 1 октября 2026 года.

Отделение СФР самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из профильных органов и организаций. Дополнительные документы потребуются только в отдельных случаях: если информация не отражена в государственных системах. Это сотрудники силовых структур, военнослужащие.

Решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления и поступления в отделение СФР всех необходимых сведений. В отдельных случаях срок могут продлить на 20 рабочих дней, если документы от других организаций поступили не вовремя или были предоставлены позже 5 рабочих дней после подачи заявления.

Если выплата одобрена, деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней после принятия решения. При отказе уведомление придет в течение 1 рабочего дня.

Отметим, что раздельное проживание родителей или их развод не станут препятствием в получении семейной выплаты. Каждый из работающих родителей сможет оформить выплату. Неважно, состоят родители в браке или нет, главное не иметь задолженностей по алиментам. Подавать заявления родители могут независимо друг от друга. Правила предоставления выплаты не содержат условий об обязательности нахождения родителей в браке, а также проживания детей с определенным родителем.

Например, у мамы трое детей 5, 8 и 12 лет. С мужем двоих старших детей (12 и 8 лет) брак расторгнут, а с отцом третьего ребенка (5 лет) брак не заключался. При соблюдении прочих условий, новую семейную выплату сможет получить мать и бывший супруг — отец детей 8 и 12 лет. А мужчина, с которым брак не заключался (отец ребенка 5 лет), сможет получить выплату только в том случае, если у него также есть дети от предыдущих браков (отношений).

Возвращенный НДФЛ за счет применения налоговых вычетов, стандартных, социальных, имущественных не лишает права на новую семейную выплату.

У КОГО НЕТ ПРАВА НА ПОСОБИЕ?

Если родитель не имел в 2025 году доходов, которые облагаются НДФЛ, право на выплату он иметь не будет. Например, если мама в 2025 году была в декрете. Или самозанятые и предприниматели, которые применяют специальный налоговый режим без уплаты НДФЛ и у них нет других доходов — эти категории граждан не могут получить семейную выплату.

Также выплата будет не положена:

гражданам, чей среднедушевой доход семьи превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума;

должникам по алиментам;

лицам, лишенным родительских прав или ограниченным в них;

родителям, имеющим одного ребенка.