Мы подвиг солдат никогда не забудем

Как и по всей стране, в Добринском районе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В преддверии этой даты, вечером 21 июня, представители трудовых коллективов, учащиеся школ районного центра, обычные добринцы приняли участие в ставшей уже традиционной Всероссийской акции «Свеча памяти».

Несмотря на моросящий дождь и прохладную погоду, к месту сбора (у здания районной администрации) стали подходить люди со свечами и цветами. Затем они колонной прошли до площади Воинской Славы.

Великая Отечественная война со своим горем пришла в каждую советскую семью. Как отметили ведущие, по числу погибших ей нет равных в истории человечества.

Самая страшная цена за Победу была у Советского Союза — 27 миллионов человеческих жизней. И мы обязаны помнить всех тех, кто сложил свои головы на полях сражений Великой Отечественной войны, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая победный май.

Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы и свечи к памятнику и бюстам полных кавалеров ордена Славы.

«В сердцах навеки» — так назывался памятный митинг, который состоялся 22 июня в Добринке на площади Воинской Славы. Эта дата является одной из самых трагических и печальных в истории нашего государства. Восемьдесят четыре года назад войска фашистской Германии напали на Советский Союз.

В этот день началась самая кровопролитная в истории нашего государства Великая Отечественная война, продлившаяся долгих 1418 дней и ночей.

Из Добринского района было призвано 20590 жителей. Многие из них пошли на фронт добровольно.

Защищая честь, свободу и независимость Родины, 7498 человек погибли на полях сражений, 1530 пришли с фронта инвалидами.

За воинскую доблесть, мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, большинство фронтовиков-добринцев были награждены боевыми орденами и медалями.

Участники митинга вспомнили имена 7 наших земляков, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Это С.К. Нестеров, И.А. Григоров, И.А. Калинин, В.С. Путилин, И.М. Макаренков, Ф.Т. Чирков, Н.Н. Дрикалович. С.Н. Назаркин, Д.А. Цыганов, А.И. Цаплин стали полными кавалерами ордена Славы.

В честь прославленных добринцев и всех погибших в Великой Отечественной войне объявили минуту молчания.

А после нее состоялось возложение цветов и панихида по погибшим воинам, которую провел благочинный храмов Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев.

«Каждый год россияне вспоминают павших защитников – кто бился на фронтах, защищал Родину в партизанских отрядах, ковал Победу в тылу, дошел до Берлина, а также замученных пленников и узников, которых забрала война. Великая Отечественная длилась 1418 дней. СССР потерял около 27 миллионов человек – такова была цена свободы нашей страны и всего мира от фашизма. Наш долг сохранить память о Подвиге советского солдата для наших потомков, сохранить правду для будущих поколений», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.