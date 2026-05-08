Мы – семья фронтовика

Об участии моего отца Буданцева Дмитрия Михайловича в Великой Отечественной войне.

Родился отец в 1896 году в с. Чуевка. Буданцевы — потомственные кузнецы. Семьи были большие, по 6-8 человек детей, а хатки маленькие, соломой крытые.

В 1914 г. мой папа был призван в армию и, имея специальность кузнеца, служил оружейником. В 1918 г. отец служил в Красной Армии в г. Тамбове — кавалеристом.

В 1920 г. демобилизовался и приехал домой вместе с женой Антониной Ивановной.

Незадолго до его возвращения в один и тот же день умерли от тифа его отец и мать — Буданцевы Михаил Егорович и Надежда Константиновна. Жить в отцовской хате, где и так было 9 детей, не было возможности, и они сняли квартиру.

Отец в конце села построил кузницу и стал в ней работать — зарабатывать себе на дом. Мама моя была первоклассной портнихой и этим зарабатывала на жизнь.

В 1922 году у них родилась дочь Антонина, а в 1924 — сын Николай, а 1926 — дочь Надежда.

Когда отец заработал 300 пудов хлеба и продал их, то на эти деньги купил сруб за 15 км от Чуевки, в д. Киньшино.

Перевозил его во время весеннего половодья. Сильно простыл. Заболел и получил осложнение на сердце. И вот с таким здоровьем в 1924 году построил дом рядом с кузницей.

В 1930 году наша семья считалась «единоличной». В хозяйстве имели корову, лошадь, коз, птицу, огород. Во время коллективизации отец вступил в колхоз «Новый быт», сдал туда лошадь и инвентарь из кузницы. Когда в Добринском районе организовали МТС машинно-тракторную станцию), отец перешел работать туда и трудился там всю свою жизнь. но с колхозом не расставался. Как подросли дети, вместе с отцом помогали колхозу на току, в прополке свеклы и проса.

Отец был трезвым, очень трудолюбивым, активным и энергичным человеком. Избирался он председателем колхоза и председателем

профсоюза. Часто приводил в дом беспризорников, а мама кормила их и обшивала. Перед войной отца сильно беспокоило сердце, и от профсоюза МТС ему дали путевку в 1936 году на Липецкий курорт, а в июле 1941 года он должен был ехать в Анапу. Но подлечиться отец не успел. Фашистская Германия объявила нашей Родине войну. И он, не долечившись, приехал домой.

По состоянию здоровья отец уже не мог работать в кузнице и устроился инспектором в Добринский райсобес.

Летом 1941 года я приехала на каникулы домой (окончила 1 курс Лесохозяйственного института в г. Воронеже). Все лето с другими студентами работала на колхозных полях. И вот 25 августа я приготовила чемодан, чтобы возвращаться на учебу, а в 2 часа ночи из райвоенкомата отцу принесли повестку на фронт. Пришлось мне остаться дома с матерью и сестрой.

Я работала в райсобесе, а младшая Надежда — на торфоразработках. Ездила она на заработки в Грузию — собирала виноград. Брат Николай еще до войны учился в г. Усмани в ремесленном училище. А как началась война, их, подростков, эвакуировали в г. Челябинск работать на военном заводе.

Письмо от отца мы получили из Озинок Саратовской области, где находилась их часть. Позже их направили под Ленинград, на Волховский фронт.

Пришлось отцу повоевать на 1 и 2 Украинских фронтах, освобождать от гитлеровцев Правобережную Украину. В ходе Корсунь-Шевченковской операции был контужен. За участие в этом сражении его наградили орденом Красной Звезды.

После лечения отца направили в воинскую часть, которая располагалась на станции Казинка Грязинского района. До конца войны в звании сержанта он служил в ней оружейником. А 20 августа 1945 года был демобилизован и вернулся домой с медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Приехал к «разбитому корыту». Во время войны мы жили в Добринке. Мама все время болела и в колхозе работать не могла. Подрабатывала шитьем. За время войны она продала корову за мешок ржи. Нам приходилось питаться лебедой и собирать колоски на колхозных полях.

И вот отец со слабым здоровьем поступил в соседний колхоз кузнецом. Через некоторое время колхоз выделил ему телочку и заплатил за работу хлебом. Так постепенно наша семья налаживала свою жизнь.

В сентябре 1952 года отца не стало. Умер он совсем молодым, в возрасте 56 лет. После этого мама перебралась к брату в Липецк, где и прожила до самой смерти в 1979 году в возрасте 84 лет.

Жизнь наша, его детей, сложилась по-разному. Я окончила Ростовский библиотечный техникум и проработала в Добринской библиотеке 25 лет, а вот сестра Надежда и брат Николай переехали жить в г. Липецк и проработали до пенсии на тракторном заводе.

Записано со слов дочери Ерохиной Антонины Дмитриевны в 2005 году.