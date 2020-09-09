“Мы собрались не для того, чтобы ругать врачей и медсестёр”. Игорь Артамонов провёл совещание с главврачами

В администрации Липецкой области сегодня состоялась встреча руководителя региона с главными врачами липецких поликлиник и больниц. Инициатором совещания выступил Игорь Артамонов. Поводом послужило большое число жалоб на работу медицинских организаций, поступивших в Инстаграм главы области после его визита в липецкую поликлинику №7.

Липчане оставили около 900 комментариев, большая часть которых – негативные. Люди жалуются на нехватку узких специалистов, на отсутствие записи к врачам, очереди у кабинетов, неудовлетворительное состояние медицинского оборудования, нарушение этики медперсоналом. Во время беседы с главными врачами Игорь Артамонов отметил, что все эти проблемы необходимо незамедлительно решать и делать это нужно совместными усилиями.

«Мы собрались не для того, чтобы ругать врачей и медсестёр – качество медицины в регионе на высоком уровне. Наша задача – за короткое время решить самые острые проблемы. Я жду от вас идей и конструктивных предложений», – сказал Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области подчеркнул, что работа медучреждений должна быть полностью ориентирована на удовлетворение запросов пациентов. Это касается и обследования, и лечения, и разъяснительной деятельности.

«В первую очередь сотрудники медучреждений должны изменить отношение к пациентам и работать в интересах жителей. Это касается и поведения медицинского персонала, и организации работы по информированию граждан. Люди должны знать, как найти главного врача и должны иметь возможность к нему обратиться. Обратную связь с пациентами необходимо выстроить в кратчайшие сроки», – прокомментировал глава региона.

Игорь Артамонов подчеркнул, что эта встреча – не последняя. Работа по совершенствованию медицинского обслуживания населения Липецкой области будет проводиться под его личным контролем.

«Липецкая область – один из немногих субъектов, который будет в сфере здравоохранения внедрять систему эффективности деятельности. Мы будем видеть успехи, недочёты, как ведётся обратная связь с жителями. Думаю – мы сможем качественно улучшить нашу медицину», – подытожил Игорь Артамонов.