Мягкую игрушку уничтожить, штраф выплатить. Кот “Компот” подвел предпринимателя

3 апреля 2019 года предприниматель продал в своем магазине в Добринке мягкую игрушку, изображающую персонажа “Компот” из мультфильма “Три кота”. Исключительное право на использование его принадлежит Акционерному обществу «Сеть телевизионных станций».

Пытаясь защитить интеллектуальную собственность, компания обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с предпринимателя компенсации.

Факт приобретения спорного товара подтвердился предоставленной в суд копией чека от 03.04.2019 г., фотографиями контрафактного товара, видеозаписью, на которой зафиксирован процесс покупки. Кроме того, в материалы дела был включен сам спорный товар в качестве вещественного доказательства.

9 октября 2020 года Арбитражный суд Липецкой области вынес решение удовлетворить иск правообладателя и взыскать с предпринимателя 10 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на использование художественного изображения персонажа «Компот», а также 2 тысячи рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины и 378 рублей судебных издержек.

При этом вещественное доказательство – мягкую игрушку, выполненную в виде объемной фигуры персонажа «Компот», предписано уничтожить после вступления решения суда в законную силу и истечения срока установленного на его обжалование в кассационном порядке.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Пока этот срок не вышел.