Мюзикл Липецкой государственной филармонии «Провинциалка» по пьесе Тургенева 18 марта смогут посмотреть жители Санкт-Петербурга. Постановку представят в концертном зале Мариинского театра. Это первый липецкий спектакль на сцене одного из старейших и ведущих музыкальных театров России, рассказали в управлении культуры и туризма региона.

В Мариинке «Провинциалку» композитора Александра Чайковского исполнит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера Алексея Моргунова и солисты областной филармонии. Премьера состоялась в Липецке 18 ноября. Все пять показов после этого прошли в Липецкой филармонии с аншлагом.

Для концертного зала Мариинского театра мюзикл был адаптирован под новую сцену, в частности, переделана сценография, созданы декорации. Постановщиком спектакля выступил народный артист России Виктор Кривонос (Санкт-Петербург).